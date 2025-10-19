ಭಾನುವಾರ, 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur
ADVERTISEMENT

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ‘ಗಂಟ್ಲಮಲ್ಲಮ್ಮ’; ಭೂಮಿಪೂಜೆಯ ತಿಕ್ಕಾಟ?

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದ ಶಾಸಕ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ; ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ
ಡಿ.ಎಂ.ಕುರ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ
Published : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:05 IST
Last Updated : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:05 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಟ್ಲಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕಣಿವೆಯ ನೋಟ 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಟ್ಲಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕಣಿವೆಯ ನೋಟ 
chikkaballapura

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT