ಗೂಳೂರು | ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್: 48 ಕುರಿ ಸಾವು

<p><strong>ಗೂಳೂರು</strong> (ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮ್ಮರವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಆಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು 48 ಕುರಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ. </p>.<p>'ಒಂದು ಕುರಿ ₹10 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದಾಗಿದ್ದು, 48 ಕುರಿಗಳ ಸಾವಿನಿಂದ ನನಗೆ ₹4.8 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರೈತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. </p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಮ್ಮರವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮಂಜುನಾಥ್ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮನೆ ಟಿ.ವಿ.ಯಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಕುರಿಗಳ ಹಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, 48 ಕುರಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. </p>.<p>ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಹರೀಶ್, ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರು. </p>