ಚಿಂತಾಮಣಿ | ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಶೋಧಕ್ಕೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್

<p><strong>ಚಿಂತಾಮಣಿ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೈವಾರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ರೆಡಾರ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪದ ಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. </p>.<p>ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರನ್ನು ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡಿದರು. </p>.<p>ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಹಾಗೂ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿತ್ತು.</p>