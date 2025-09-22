ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಚೇಳೂರು | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ; ದುರಸ್ತಿಗೆ ₹ 14 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮನವಿ

ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ; ಸೆ.19ರಂದು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು ವರದಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:27 IST
Last Updated : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:27 IST
