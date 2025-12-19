SIDLAGHATTA: ಅಕ್ರಮ ಗ್ಯಾಸ್ ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಡ್ಡೆ ದಾಳಿ

<p><strong>ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ</strong>: ನಗರದ ಒಂದನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಅಂಜನಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಟೊಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಗುರುವಾರ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಗೋಪಾಲ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ಇಂಡೇನ್ ಕಂಪನಿಯ 4 ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು, 16 ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿರುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು, 4 ಭಾರತ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು, ಒಂದು ತೂಕದ ಯಂತ್ರ, ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೋಟರ್, ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೈಪ್, 2 ಚಿಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಟೊ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>