ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: 24 ಮಂದಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದ ಬೀದಿನಾಯಿ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಲು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:53 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:53 IST
