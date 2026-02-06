ಎಚ್‌.ಎಸ್‌.ಗಾರ್ಡನ್‌ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು

<p><strong>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ:</strong> ಎಚ್.ಎಸ್.ಗಾರ್ಡನ್ (ಕೆಳಗಿನ ತೋಟಗಳು) ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ನಗರದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.</p>.<p>ಇಂತಹ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸಾಗುವ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕತ್ತಲೆ! ಹೌದು, ನಗರದ ಬಿಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಚ್.ಎಸ್.ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಸಾಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದವರೆಗೂ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. </p>.<p>ಕೆಲಸಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನಗರದಿಂದ ಹೊರ ಹೋದ ಮಹಿಳೆಯರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೆದರುವಂತಾಗಿದೆ. ಬಿಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದವರೆಗೂ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. </p>.<p>ಕತ್ತಲೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಓಡಾಡವೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರು. ರಾತ್ರಿ 9ರವರೆಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಾಯು ವಿಹಾರಿಗಳೂ ಇರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾಗರಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸುವರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>