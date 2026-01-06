ಮಂಗಳವಾರ, 6 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur
ADVERTISEMENT

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ | ಬಸ್ ಹತ್ತಲು ಹರಸಾಹಸ: ಫುಟ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಪ್ರಯಾಣ

ಪಿ.ಎಸ್. ರಾಜೇಶ್
Published : 6 ಜನವರಿ 2026, 6:48 IST
Last Updated : 6 ಜನವರಿ 2026, 6:48 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Buschikkaballapura

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT