ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
Homedistrictchikkaballapur

ಚಿಂತಾಮಣಿ: ಯಗವಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿ ಬೆಳ್ಳಿಹಬ್ಬ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:53 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:53 IST
ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಗವಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಮೆರವಣಿಗೆ.
