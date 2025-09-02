ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಭದ್ರ ಬಾಲ್ಯ ಯೋಜನೆ: ಯೋಜನೆಯ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ; ಸಿ.ಆರ್.ಪ್ರವೀಣ್

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದ ಸದಸ್ಯರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:00 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:00 IST
ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಾಲಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾವಲು ಸಮಿತಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಭದ್ರಬಾಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು.
ಸಿ.ಆರ್‌.ಪ್ರವೀಣ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ
