ಬುಧವಾರ, 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲಿ: ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್.ಆನಂದ್

ಚೀಫ್‌ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌, ಶಾಸಕ ಆನಂದ್‌ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವೀಕ್ಷಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:06 IST
Last Updated : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:06 IST
ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಶೀಘ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ | ಕಡೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ 124 ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನೀರು |ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 3 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿ
chikkamagaluru

