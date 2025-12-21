ಭಾನುವಾರ, 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
Chikkamagaluru Golf Club | ಗಾಲ್ಫ್ ಶಿಸ್ತು ಕಲಿಸುವ ಆಟ: ಕೆ.ಜೆ.ಜಾರ್ಜ್

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್‌ಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:06 IST
Last Updated : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:06 IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೊರಟಾಗ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾದವು. ಆಗ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತವರು ಹಲವಾರು. ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.
ಎ.ಬಿ.ಸುದರ್ಶನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
