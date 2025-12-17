ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkamagaluru
ADVERTISEMENT

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್‌: ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಸದ ರಾಶಿ,ದುರ್ವಾಸನೆ ನಡುವೆ ಜೀವನ

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ
ಉಮೇಶ್ ಯು.ಬಿ.
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:17 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:17 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್‌ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಸ
ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್‌ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಸ
ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್‌ಗಳು
ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್‌ಗಳು
Garbage issuechikkamagalurugarbage

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT