ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
chikkamagaluru

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: 1,300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಜೀವಕಳೆ

ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಕೆ.
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:22 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:22 IST
ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೆಗ್ಗೆರಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುವುದು
