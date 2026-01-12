ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಶೃಂಗೇರಿ ರಸ್ತೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಲೆನಾಡು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ
ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಕೆ.
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 6:32 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 6:32 IST
ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ
ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ
ಆಗುಂಬೆ-ಶೃಂಗೇರಿ-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಅನುದಾನ ದೊರಕುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ
-ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ, ಸಂಸದ
ಶೃಂಗೇರಿ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನ ರಂಭಾಪುರಿಗೆ ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆಯಿಂದ ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ತುಂಬಾ ಇದೆ
-ಕೌಶಿಕ್ ಪಟೇಲ್, ನೇಮನಹಳ್ಳಿ
