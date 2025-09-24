ಬುಧವಾರ, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಸ್ವಚ್ಛಗೊಂಡ ಕಚೇರಿಗಳು; ರಿಪೇರಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ

ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಭೇಟಿ: ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:20 IST
Last Updated : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:20 IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ನಾಯ್ಡು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿರುವುದು
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಆವರಣವನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬಣ್ಣ ಬಲಿಯುತ್ತಿರುವುದು
