ಚುರುಮುರಿ: ಜಾತಿರತ್ನಗಳು

<p>'ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾ. ನಾವು ಜಾತಿಗಣತೀಗೆ ಬಂದುದವಿ. ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಜಾತಿ ಸಾ?'</p>.<p>'ನಾನೂ ಅಡ್ಬಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಜಾತಿರತ್ನಗಳಾದ ಸ್ವಾಮಿಗೋಳು, ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ದಿಟವಾದ ಕೋಡು. ಅದ್ನೇ ಬರ್ಕಳಿ. ಎಲ್ಲಾ ಅನುಕೂಲ ಅವರಿಗೆ. ನಮಗೆ ನಾಯಿಕೆಮ್ಮಲು'.</p>.<p>'ಶಿಕ್ಷಣ, ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಸಾ?'</p>.<p>'ಎರಡೆಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕಪ್ಪಾ. ಎರಡೂ ಬರ್ಕತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪಿಂಚಣಿ ಟೈಮಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿವ್ನಿ. ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಾರಿ ಗೌರವಧನದ ಕಾಸು ಬತ್ತದೆ ಕಯ್ಯಾ'.</p>.<p>'ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಅದಾ ಸಾ?'</p>.<p>'ನೀನು ದಿಗಿಲಿಕ್ಕಿಸಬ್ಯಾಡ ಸುಮ್ಮಗಿರಪ್ಪೋ. ಐಡಿ ಏನೋ ಅದೆ. ಆದ್ರೆ ಮತವೇ ಕದ್ದುಕೋಗವ್ರಂತಲ್ಲ?'</p>.<p>'ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ?'</p>.<p>'ಕ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗುಂಡಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ವೈಕಲ್ಯವಾಗಿ ಸೊಂಟ ಉಳುಕ್ಯದೆ. ನಾಯಕರು ರೋಡು ಇರೋದೇ ಹಿಂಗೆ, ಇರೋದಾದ್ರೆ ಇರ್ರೀ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದವ್ರೆ'.</p>.<p>'ಮನೆ ಸ್ವಂತದ್ದಾ ಸಾ?'</p>.<p>'ಬಾಡಿಗೇದು ಕಯ್ಯಾ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿವ್ನಿ. ಆದರೆ ಓಸಿ, ಸಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಕರಂಟು, ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೇಲೂವೆ ವಿದ್ಯುತ್ತು, ನೀರಿಂದೇ ತೊಂದ್ರೆ ಕಯ್ಯಾ'.</p>.<p>'ನಿಮ್ಮದು ಜಮೀನು ಎಷ್ಟದೆ ಸಾ?'</p>.<p>'ಮಾಡೋರಿಲ್ಲದೇ ಭೂಮಿ ಪಾಳು ಬಿದ್ದದೆ. ಕೂಲಿಕಾರರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಜಾ ತಕ್ಕತಿರದ್ರಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬತ್ತಿಲ್ಲ'.</p>.<p>'ಪಶುಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ?'</p>.<p>'ಮಗಳು ಹೆರಿಗೇಗೆ ಬಂದವುಳೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿಶುಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿವ್ನಿ'.</p>.<p>'ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳೇನಾದ್ರೂ ಬಳಸಿಕ್ಯಂದಿದೀರಾ?'</p>.<p>'ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡಿಲ್ಲ. ಬಿಪಿಎಲ್, ಎಪಿಎಲ್ಲಿನಲ್ಲೂ ನಾವಿಲ್ಲ'.</p>.<p>'ಮನೇಲಿ ಏನೇನು ಉಪಕರಣಗಳವೆ ಸಾ?'</p>.<p>'ಟೀವಿ, ಫ್ರಿಜ್ಜು, ಕಂಪ್ಯೂಟರು, ಮೊಬೈಲು, ಸ್ಕೂಟರು ಎಲ್ಲಾನೂ ಸಾಲದ ಕಂತಲ್ಲಿ ತಂದಿರೋ ಕಂತುಪಿತ ಕನಪ್ಪಾ ನಾನು'.</p>