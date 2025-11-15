<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಪಾರ್ವತಿ ನಾಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ವೀನ್ಸ್ ತಂಡವು ಶನಿವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಕ್ಯೂಪಿಎಲ್) ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.</p>.<p>ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದವರೆಗೂ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ನಾಯರ್ ಬಳಗವು 2 ರನ್ಗಳಿಂದ ನಿಧಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಮೈಸೂರು ಕ್ವೀನ್ಸ್ ತಂಡವು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಸಿನಿ ತಾರೆಯರು ಆಟದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಕೈ ನೋಡೋಣ ಎಂಬಂತೆ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆಸಿದ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿತು. ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ತಂಡವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಂಡವು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಡವಿತು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p><strong>ಫಲಿತಾಂಶಗಳು</strong></p><ul><li><p><strong>ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ:</strong> ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕ್ವೀನ್ಸ್–1, ಬಳ್ಳಾರಿ ಕ್ವೀನ್ಸ್–2, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–3</p></li><li><p><strong>ಕ್ರಿಕೆಟ್</strong>: ಮಂಗಳೂರು ಕ್ವೀನ್ಸ್–1, ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ವೀನ್ಸ್–2, ಮೈಸೂರು ಕ್ವೀನ್ಸ್–3.</p></li><li><p><strong>ಲೂಡೊ</strong>: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕ್ವೀನ್ಸ್–1, ಹಾಸನ ಕ್ವೀನ್ಸ್–2</p></li><li><p><strong>ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್</strong>: ಕೋಲಾರ ಕ್ವೀನ್ಸ್–1, ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ವೀನ್ಸ್–2, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕ್ವೀನ್ಸ್–3</p></li><li><p><strong>ಚೆಸ್</strong>: ಹಾಸನ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್–1, ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ವೀನ್ಸ್–2, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕ್ವೀನ್ಸ್–3</p></li><li><p><strong>ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್</strong>: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕ್ವೀನ್ಸ್–1, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕ್ವೀನ್ಸ್–2, ಹಾಸನ ಕ್ವೀನ್ಸ್–3</p></li><li><p><strong>ಲೇಸರ್ ಟ್ಯಾಗ್</strong>: ಬಳ್ಳಾರಿ ಕ್ವೀನ್ಸ್–1, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕ್ವೀನ್ಸ್–2, ಕೋಲಾರ ಕ್ವೀನ್ಸ್–3</p></li><li><p><strong>ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್</strong>: ಕೋಲಾರ ಕ್ವೀನ್ಸ್–1, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕ್ವೀನ್ಸ್–2, ಬಳ್ಳಾರಿ ಕ್ವೀನ್ಸ್–3</p></li><li><p><strong>ಬೌಲಿಂಗ್</strong>: ಬಳ್ಳಾರಿ ಕ್ವೀನ್ಸ್–1, ಮಂಗಳೂರು ಕ್ವೀನ್ಸ್–2, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕ್ವೀನ್ಸ್–3</p></li><li><p><strong>ಕೇರಂ</strong>: ಮೈಸೂರು ಕ್ವೀನ್ಸ್–1, ಹಾಸನ ಕ್ವೀನ್ಸ್–2, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕ್ವೀನ್ಸ್–3.</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>