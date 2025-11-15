<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದ ಜೆರಾರ್ಡ್ ಝಾರ್ಗೋಝಾ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ್ಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ಲಬ್ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ತಂಡ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ವೇಗಾ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮತ್ತು ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಅಯೋನಿಸ್ ಗ್ಕಿಯೋಕಾಸ್ ಅವರೂ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಎಫ್ಸಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಎಫ್ಸಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. </p>.<p>‘ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫ್ಸಿ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಜೆರಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೊಸ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು’ ಬಿಎಫ್ಸಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತಂಡದ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿರುವ ರೆನೆಡಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಜೆರಾರ್ಡ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಿಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು ಈಚೆಗೆ ಎಐಎಫ್ಎಫ್ ಸೂಪರ್ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ (2–0) ಮತ್ತು ಗೋಕುಲಂ ಕೇರಳ (4–0) ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪಂಜಾಬ್ ಎಫ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ (4-5) ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿತ್ತು. </p>.<p>ಸ್ಪೇನ್ನ 43 ವರ್ಷದ ಜೆರಾರ್ಡ್ ಅವರು 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಎಫ್ಸಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಂಡವು 2024-25ರ ಐಎಸ್ಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಲೀಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ತಂಡವು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 1–2ರಿಂದ ಮೋಹನ್ ಬಾಗನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿತ್ತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>