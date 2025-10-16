ಗುರುವಾರ, 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಗೋ ಹಂತಕರನ್ನು ನಾವೇ ಹದ್ದುಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ: ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಗೋವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:26 IST
Last Updated : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:26 IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಹಸು ಮತ್ತು ಕರುವಿನ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಯಿತು
ಗೋವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆಗೂ ಸಿದ್ಧ: ಎಂ.ಕೆ.ಪ್ರಾಣೇಶ್ | ತುಘಲಕ್ ದರ್ಬಾರ್ ರೀತಿಯ ಆಡಳಿತ: ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ | ಗೋಹಂತಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ
chikkamagaluruCT Ravi

