ಕೊಪ್ಪ| ಘನತೆಯ ಬದುಕು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲ ತಿರುಳು: ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಎಂ.ಪುಟ್ಟಯ್ಯ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ 'ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಸಂಭ್ರಮ' ಗೋಷ್ಠಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜನವರಿ 2026, 4:32 IST
Last Updated : 19 ಜನವರಿ 2026, 4:32 IST
