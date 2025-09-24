ಬುಧವಾರ, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkamagaluru
ADVERTISEMENT

ಕಡೂರು | ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ: ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಭಾಗ್ಯ

ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಯೋಜನೆ: ವಸತಿಗೃಹಗಳ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು, ಕಿತ್ತು ಬಂದ ಟೈಲ್ಸ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:22 IST
Last Updated : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಡಿಲಗೊಂಡ ನೆಲಹಾಸು
ಸಡಿಲಗೊಂಡ ನೆಲಹಾಸು
chikkamagaluru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT