ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು | ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವ ಗುಣ ಬದಲಾಗಲಿ: ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತೀಕರಣ ಉದಾರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಬೆಳೆದರಷ್ಟೇ ಸಾಲದು. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಅಂತ:ಕರಣಗಳು ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂವರ್ಧನೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ.
ವೀರಸೋಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಂಭಾಪುರಿ ಪೀಠ
ChikkaballapurspeechLakshmiHebbalkar

