ಮಂಗಳವಾರ, 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಮೂಡಿಗೆರೆ | ಕಳಚಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ ಪ.ಪಂ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ: ಜೀವ ಭಯದಲ್ಲಿ ವರ್ತಕರು!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:26 IST
Last Updated : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:26 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯಿರುವ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ‌ಯ ಚಾವಣಿ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು
ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯಿರುವ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ‌ಯ ಚಾವಣಿ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು
ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯಿರುವ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ‌ಯ ಚಾವಣಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕಿರುವುದು
ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯಿರುವ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ‌ಯ ಚಾವಣಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕಿರುವುದು
chikkamagaluru

