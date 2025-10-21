ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkamagaluru
ADVERTISEMENT

ಎನ್‌.ಆರ್‌.ಪುರ: ಹದಗೆಟ್ಟ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ; ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ

ಬಿಡುವ ನೀಡದ ಮಳೆ– ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ
ಕೆ.ವಿ.ನಾಗರಾಜ್
Published : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:12 IST
Last Updated : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:12 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
chikkamagaluru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT