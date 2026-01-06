ಮಂಗಳವಾರ, 6 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkamagaluru
ADVERTISEMENT

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 9ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್‌ ಸರ್ಕಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಎಕ್ಸ್‌ಪೊ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಜನವರಿ 2026, 6:10 IST
Last Updated : 6 ಜನವರಿ 2026, 6:10 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
BangalorePOCSOChikkamagalurOKKALIGA
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT