ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ನಿರಂತರ ಮಳೆ: ಈರುಳ್ಳಿ ನೆಲಕಚ್ಚುವ ಆತಂಕ

ಅಜ್ಜಂಪುರ ಸೇರಿ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಳೆ
ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಕೆ.
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:53 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:53 IST
AgricultureRain

