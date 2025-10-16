ಗುರುವಾರ, 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ವೃತ್ತಿ ಗೌರವಿಸಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಿ: ಎಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್‌ಕುಮಾರ್‌

ಕಡೂರು: ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೇಬಲ್‌ಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಪಥ ಸಂಚಲನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:31 IST
Last Updated : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:31 IST
ಕಡೂರು ಹೊರವಲಯದ ಗೆದ್ಲೆಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಪಥ ಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಧ್ವಜವಂದನೆ ಪೆರೇಡ್‌ ನಡೆಸಿದರು
chikkamagaluru

