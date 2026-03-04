ಬುಧವಾರ, 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026
chikkamagaluru

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಸೀತಾಳ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ ವೈಭವದ ರಥೋತ್ಸವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:06 IST
Last Updated : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:06 IST
ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಕ್ತರು
ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಕ್ತರು
RathotsavaChikkamagalurjatre

