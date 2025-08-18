ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಶೃಂಗೇರಿ | ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟ; ತುಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ: ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:40 IST
Last Updated : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:40 IST
ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗಾನದಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಸಂದ್ಯಾವಂದನೆ ಮಂಟಪ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದು
ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗಾನದಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಸಂದ್ಯಾವಂದನೆ ಮಂಟಪ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದು
ಮಳೆಯಿಂದ ತುಂಗಾನದಿ ಉಕ್ಕಿಹರಿದು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿರುವುದು 
ಮಳೆಯಿಂದ ತುಂಗಾನದಿ ಉಕ್ಕಿಹರಿದು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿರುವುದು 
ಮಳೆಯಿಂದ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಭಾರತೀತೀರ್ಥ ರಸ್ತೆಯು ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವುದು
ಮಳೆಯಿಂದ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಭಾರತೀತೀರ್ಥ ರಸ್ತೆಯು ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವುದು
