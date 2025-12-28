ಭಾನುವಾರ, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳ ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಬೇಡ: ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಟಿ.ಕೀರ್ತಿಕುಮಾರ್

ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ: ಹೋಂ ಸ್ಟೇ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:12 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:12 IST
ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಹೋಂಸ್ಟೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ಸ ವಿವಿಧ ಹೋಂ ಸ್ಟೇ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳ ಮಾಲೀಕರು
ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಹೋಂಸ್ಟೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ಸ ವಿವಿಧ ಹೋಂ ಸ್ಟೇ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳ ಮಾಲೀಕರು
chikkamagaluru

