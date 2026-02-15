ಭಾನುವಾರ, 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಅರುಂಧತಿ ಅಮೋಘ ಬೌಲಿಂಗ್; ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎದುರು ಭಾರತ ಶುಭಾರಂಭ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:02 IST
Last Updated : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:02 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
T20 cricketWomen cricketIndian Women Cricket TeamWomens T20 cricketInd Vs Auscricket:t-20 women cricket

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT