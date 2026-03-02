ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ| ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಿಂಡು: ‌ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗಲು ಭಯಪಡುವ ಸ್ಥಿತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:22 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:22 IST
ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಕೊಪ್ಪದ ಬಿ.ಟಿ.ಯತಿರಾಜ್ ಅವರ ತೋಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬಂದ 10 ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಿಂಡು
