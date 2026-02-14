ಶನಿವಾರ, 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga
ADVERTISEMENT

52ನೇ ವರ್ಷದ ವನಕಲ್ಲು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:38 IST
Last Updated : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:38 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Chitradurga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT