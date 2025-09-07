ಭಾನುವಾರ, 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಗಂಗಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಚ್.ಆಂಜನೇಯ ಭೇಟಿ: ಭದ್ರಾ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿ ನೀಡಲು ರೈತರ ಒಪ್ಪಿಗೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:04 IST
Last Updated : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:04 IST
ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ನೀರು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಹರಿಯಲಿದೆ. ನೀರು ಬಂದ ನಂತರ ಅರೆಮಲೆನಾಡು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಲೆನಾಡಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲಿದೆ.
– ಎಚ್.ಆಂಜನೇಯ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
H Anjaneya

