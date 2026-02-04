ಬುಧವಾರ, 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹಿರಿಯೂರು: ಸಂಭ್ರಮದ ತೇರುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ

ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಭಕ್ತರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:23 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:23 IST
ತೇರುಮಲ್ಲೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಆರ್. ನಾಗೇಂದ್ರನಾಯ್ಕ್ ಅವರ ಅಲಂಕೃತ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಓಡಿಸಿದರು
Chitradurga
