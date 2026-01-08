ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
ಹೊಸದುರ್ಗ: ಕಡಲೆಗೆ ಸೊರಗು ರೋಗ, ಕಾಯಿಕೊರಕ ಬಾಧೆ

ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 3,380 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ; ಬಾರದ ಇಳುವರಿ
ಸಂತೋಷ್ ಎಚ್.ಡಿ.
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 6:42 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 6:42 IST
ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬೆಳೆಯೂ ಕೈಸೇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಬಿತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಲಾಭ ಬರುವುದಿರಲಿ ಹಾಕಿರುವ ವೆಚ್ಚ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ
ಯುವರಾಜ್ ರೈತ ಶ್ರೀರಂಗಪುರ
HosadurgaCrop Damage

