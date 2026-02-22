ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga
ADVERTISEMENT

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ತಿಪ್ಪೆ ಪಕ್ಕ ಮಳಿಗೆ; ನಗರಸಭೆಯಿಂದಲೇ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ

ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಹಾರ ಅಂಗಡಿ; ಜನರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಕಾಮಗಾರಿ
ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:41 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:41 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ತುರುವನೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ತುರುವನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಮಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು.
- ಎಸ್‌.ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ
Waste ManagementChitradurga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT