ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕಲ್ಲಿನಕೋಟೆ: ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ

ಕಿಷ್ಕಿಂದೆಯಂತಹ ರಸ್ತೆ ದಾಟಿ ಕೋಟೆಗೆ ಬರುವವರು ಯಾರು? ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ?
ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 7:13 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 7:13 IST
ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವುದು
ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಾವು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೋಟೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು
–ಹರೀಶ್‌ ರಾಮ್‌, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಎಸ್‌ಐ
ChitradurgaTourismTourism DepartmentKarnataka governmentChitradurga Fort

