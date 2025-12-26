ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga
ADVERTISEMENT

Highway Accidents: ಅಪಘಾತ ವಲಯವಾದ ದುರ್ಗದ ಹೆದ್ದಾರಿ

ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಸಾವು–ನೋವು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ
ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Chitradurga

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT