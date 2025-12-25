ಗುರುವಾರ, 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮನೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಸಂಭ್ರಮ

ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ ಗೋದಲಿ ; ಚರ್ಚ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:38 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:38 IST
ಕೆಳಗೋಟೆಯ ಹೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚರ್ಚ್‌ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ಗೋದಲಿ’ ಮಾದರಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ– ವಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ
ಗೋದಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಯನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಕ್‌ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಫ್ರ್ಯಾನ್‌ಸಿಸ್‌ ಕ್ರಾಸ್ಥಾ ಏಸು ಆರಾಧಕ
Chitradurgachristmas

