ಹತ್ತೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ

ಫೆ.24ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ
ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:17 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:17 IST
ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಾಣಧಿಕಾರಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್‌ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ. ಶೀಘ್ರ ಕಾಲೇಜು ಚಟುವಟಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಿದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ
ಕರಿಯಪ್ಪ ಮಾಳಿಗೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು
ರಿತ ಬೋಧಕ ವರ್ಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ರ್ವಗದ ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಲುಬೇಗನೆ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ
ಬಿ.ಸುರೇಶ್‌ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ
Chitradurga

