ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು: ಕುಡುಕರ ಅಡ್ಡೆಯಾದ ಕಸ ವಿಂಘಡಣೆ ಘಟಕ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜಮೀನು, ತೋಟ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪದ ಬೆಂಕಿಯ ಕಾಟ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 6:46 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 6:46 IST
ಕುಡುಕರ ಹಾಗೂ ಜೂಜುಕೋರರ ಅಡ್ಡೆಯಾದ ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರಿನ ಮಾರುತಿ ನಗರ ಬಡಾವಣೆ ಸಮೀಪದ ಕಸ ವಿಂಘಡಣೆ ಘಟಕ
Chitradurga

