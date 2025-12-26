ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಬಸ್‌, ಭಯಭೀತರಾದ ಜನ: 2 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೂ ಚಾಚಿದ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:58 IST
Last Updated : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:58 IST
ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದರೂ ಹೊಗೆಯಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌
ChitradurgaFireBus accident

