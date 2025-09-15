ಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹೊಸದುರ್ಗ| ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಗರವಾದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ; ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಮರೀಚಿಕೆ

ಸಂತೋಷ್ ಎಚ್.ಡಿ
Published : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:40 IST
Last Updated : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:40 IST
ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿತ್ಯ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು
ಎನ್. ನಾಗಭೂಷಣ್, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
