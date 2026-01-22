ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಭೂಮಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ 10 ದಿನಗಳ ಗಡುವು

ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ; ಎಸ್‌ಸಿ, ಎಸ್‌ಟಿ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್‌.ಮೂರ್ತಿ ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 5:55 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 5:55 IST
ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ 3688 ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 208 ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಎಲ್.ಮೂರ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಅನುಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಆಯೋಗ
ChitradurgaSTSC

