ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ; ಅಧ್ಯಯನ ಶಿಬಿರ 27ರಿಂದ

<p><strong>ಹೊಸದುರ್ಗ</strong>: 'ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಇತಿಹಾಸ, ಸಿದ್ಧಾಂತ, ನಿಜ ಆಚರಣೆಗಳು, ಶಿವಯೋಗ, ಸಂಘಟನೆ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಡಿ. 27 ರಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿಯ ತರಳಬಾಳು ಶಾಖಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'35 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಆಸಕ್ತರು ₹ 200 ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಸೇರಿ ಇತರ ಪರಿಕರ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಉಪಾಹಾರ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಬರುವವರಿಗೆ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'100 ರಿಂದ 150 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಇದೆ. ಮೊದಲು ನೋಂದಣಿಯಾದವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ. ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಟಿ.ಎಂ. ಮರುಳಸಿದ್ಧಯ್ಯ (ಮೊ; 9663177254) ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>