‘ಶೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಮದಕರಿ ನಾಯಕ’

<p><strong>ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು:</strong> 'ಶೌರ್ಯ, ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಜವೀರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಹೆಸರು ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ ಅನನ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಪಿ.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜವೀರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಲು ಮದಕರಿನಾಯಕ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಮದಕರಿ ಅವರನ್ನು ಸೀಮಿತ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾನಗಲ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿದ್ದಣ್ಣ, ಕೆ.ಬಿ. ಮಹೇಶ್, ಬಿ.ಎನ್. ಮಂಜಣ್ಣ, ನೇರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಹೇಮಂತ ಕುಮಾರ್, ಸೂರಯ್ಯ, ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ದರ್ಶನ್, ಬಸವರಾಜ್ ಮಣಿಕಂಥ ಇದ್ದರು.</p>