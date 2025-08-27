ಬುಧವಾರ, 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga
ADVERTISEMENT

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | ನನಗೆ ಜಾತಿಗಿಂತ ನೀತಿ ಮುಖ್ಯ: ಶಾಸಕ ಎಂ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ

ತಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ₹1.1 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:14 IST
Last Updated : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:14 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹುಸಿಗೊಳಿಸದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸು ಇರಬೇಕು
ಎಂ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಶಾಸಕ
PoliticsDevelopment

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT