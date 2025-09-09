ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ದೇವಾಲಯ: ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಹರಾಜು ಭಾಗ್ಯ!

ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಗುರುತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ; ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನನೆಗುದಿಗೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:56 IST
Last Updated : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:56 IST
ಟಿ.ರುದ್ರಮುನಿ
ಎಚ್.ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ
